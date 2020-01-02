Transfer sezonu başlamamasına rağmen orta sahaya Badou Ndiaye'yi alarak kadrosunu güçlendiren Trabzonspor yeni bir yıldızın peşinde. Bordo-Mavililer, Beşiktaş forması da giyen Lyon'un 32 yaşındaki stoperi Marcelo Guedes ile ilgileniyor. Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin Fransız yetkililerle bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

2021'DE SONA ERİYOR

Sambacı yıldız Marcelo'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Marcelo bu sezon 15 maçta forma giydi.

Kaynak: Takvin