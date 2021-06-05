Forvet ve orta sahanın yanı sıra Bordo-Mavililer, savunmanın soluna da nokta atışı bir takviye gerçekleştirecek. 4-5isim üzerinden çalışmalara devam eden Trabzonspor Yönetimi, Marcelo Saracchi konusunda tekrar Leipzig’in kapısını çalacak. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk görüşmede Alman kulübü, “Önceliğimiz oyuncuyu satmak. 6 milyon Euro istiyoruz” demişti. Karadeniz ekibi ise 23yaşındakiUruguaylı yıldızı kiralayabileceklerini iletti. Yeni görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek ve sözleşmeye maksimum 2 milyon Euro civarı satın alma maddesi konulabileceği söylenecek. Galatasaray ’daki 1.5sezonluk kiralık kontratı biten Sarachhi’nin Leipzig ile 2023’e kadar sözleşmesi var. Başkan Ağaoğlu devrede Teknik direktör Abdullah Avcı, başarılı sol bekin transferine onay vermiş durumda. Leipzig ile iyi ilişkileri bulunan Başkan AhmetAğaoğlu, bu transferde şartları zorlayacak. Trabzonspor yönetimi, Temmuz ayına kadar 3 bölgeye yapılacak transferleri bitirmek amacında.

Meling’de rakip Rennes

Haftalardır temas halinde olunan Birger Meling için Trabzonspor’a rakip çıktı. Ligue1 ekiplerinden Rennes, Norveçli sol bekle ilgileniyor. Fransız basını, Rennes kulübünün 2-3 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istediğini yazdı. Bordo-Mavililer, Meling’le yapılan görüşmelerde önemli mesafe katederken, küme düşen Nimes kulübünün iflas açıklama durumu olduğu için muhatap bulmakta zorlanıyor

Safa Can Konuksever

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