Süper Lig 'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , 1. Lig'e düşen İzmir ekibi Altay'ı ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 70 bine yakın taraftarının desteğini alan Bordo-Mavili ekip karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri İbrahim Öztürk (19' kk) ve Anthony Nwakaeme (84' pen) attı.

Mücadelenin ardından Bordo Mavili ekibin sosyal medyasından flaş bir paylaşımda bulunuldu. Fırtına'nın paylaşımında "İstanbul hatırası! #İnadıylaŞampiyon" ifadeleri yer aldı.







