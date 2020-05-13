Süper Lig'de yarıda kalan 2019-20 sezonunu şampiyon tamamlamak adına antrenmanlarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak adına da transfer çalışmalarını yürütüyor.





Yardımcı antrenör Eddie Newton'ın raporu doğrultusunda Bordo-Mavililer, Portekiz'de Rio Ave forması giyen Lucas Piazon'u kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Chelsea'de olan oyuncu, Eddie Newton ile İngiliz kulübünde çalışma şansı yakalamıştı.

Portekiz basınından Record'a göre oyuncunun Rio Ave ile 2021 yazına kadar bir kiralık anlaşması olsa da Beşiktaş ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'in Rio Ave'den ayrılmış olması oyuncunun da gidişine imkan tanıyabilir.

Trabzonspor'un ilgisi sonrası oyuncunun vereceği kararın transferde belirleyici olabileceği belirtiliyor.