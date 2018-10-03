Trabzonspor’dan 'kur' açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2’lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını desteklediğini açıkladı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 10:59
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Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası’nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2’lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği’nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TRABZON,(DHA)

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