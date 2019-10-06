Trabzonspor’dan Kızılay’la müthiş işbirliği

Trabzonspor, Kızılay ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile oldukça değerli bir işbirliğine imza attı.

06 Ekim 2019, Pazar 06:01
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Trabzonspor’dan Kızılay’la müthiş işbirliği

Trabzonspor, Kızılay ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile müthiş bir işbirliğine imza attı.

Trabzonspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada, “1967 adet kan bağışı yaparak ‘Kurtarmak Bizim Kanımızda Var’ diyoruz. 7-13 Ekim tarihleri arasında Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’nda kurulacak olan Kızılay Kan Merkezi’ne gelerek sizler de hayat kurtarmak için kan bağışında bulunabilirsiniz. Kan bağışına kulübümüzün personelinin yanı sıra futbolcularımız, yöneticilerimiz ve teknik heyetimiz de katılacaktır” denildi. 

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