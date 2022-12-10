Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fırtına yeni sezona istediği gibi başlayamamıştı. Sezon başında Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius gibi iki yıldızını kaybeden Bordo-Mavililer yeni takım olgusunu yaratmak adına mesai harcadı. Bu süreçte puan kayıpları yaşansa da Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara Karadeniz ekibine ilaç oldu.

Rota Romanya'ya çevrildi

Bordo-Mavililer bu süreci en iyi şekilde değerlendirirken transfer için de yoğun mesai harcıyor. Transferde önceliği forvet olarak belirleyen Trabzonspor , bir yandan da diğer bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, rotasını Romanya'ya çevirdi.





Teknik ekip çok beğendi

FCSB forması giyen Adrian Sut ile ilgilenen Bordo-Mavililer, yıldız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. 23 yaş altında olması sebebiyle yabancı kontenjanına takılmayacak olan Sut'u, teknik ekibin de izleyip, bir hayli beğendiği öğrenildi.

Orta yol aranıyor

İlk etapta Rumen temsilcisine 2 milyon Euro teklifte bulunan Karadeniz ekibinin önerisi, yetersiz bulundu. trabzonspor Yönetimi ise yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda orta yol bulmaya çalışıyor. İki taraf arasında pazarlıkların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Tam bir joker

Öte yandan Sut, orta sahadaki joker rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Asıl mevkisi ön libero olan 23 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra hücuma dönük de oynayabiliyor