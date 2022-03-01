Trabzonspor formasıyla UEFA’da forma giyen en genç futbolcu olma unvanını elinde bulunduran Muhammet Akpınar gelişimi için Adıyaman FK’ya kiralanmıştı. Bordo mavili takımın gelişimini yakından takip ettiği Muhammet Akpınar bu sezon 24 maçta 4 gol attı.

Genç futbolcunun yükselen performansı sonrası devre arası transfer döneminde genç futbolcu ile Gaziantep FK ilgilendi.

SEZON SONU DÖNMESİ BEKLENİYOR

Adıyaman FK forması ile etkili performans gösteren 20 yaşındaki forvetin sezon sonu yeniden Trabzonspor’a geri dönmesi bekleniyor.

ADIYAMAN FK DEVAM ETMEK İSTİYOR

Adıyaman FK’nın bir sezon daha genç forvet ile devam etmek istediği öğrenildi.

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