Trabzonspor ’da sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giymeyen ve izin alarak ülkesine giden Marek Hamsik, Slovakya dönüşünde takım arkadaşlarıyla idmana çıkmamıştı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren ve sağlık ekibi tarafından takipte olan Hamsik’in yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan oyunculardan Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ve Salih Kavrazlı’nın dinlendirilmesi, sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz’ün de yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde olması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Yukatel Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:

“Uğurcan,Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

SAKAT: Hamsik, Trondsen, Salih, İsmail

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)



