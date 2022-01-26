Ligde 23 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlikle topladığı 54 puanla açık ara zirvede bulunan Trabzonspor 'un başarısında geriden gelip puan aldığı maçların büyük katkısı oldu. Takipçisi Konya'ya maç fazlasıyla 9 puan fark yapan Bordo- Mavililer'in arayı açmasında geriden geldiği maçlarda aldığı 16 puan belirleyici oldu. Karadeniz ekibi ilk golü kalesinde gördüğü 8 karşılaşmanın hiçbirini kaybetmeyerek üstün bir başarı sergiledi. Abdullah Avcı'nın ekibi bu maçlarda 4 galibiyet, 4 de beraberlik aldı.

Avcı ile13 maçta geriden geldiler

Geri dönüşler 4. haftadaki Galatasaray mücadelesiyle başladı. Fırtına 2 farklı geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Fenerbahçe karşısında da geriden gelip 3-1 kazanan Bordo-Mavililer, Rize ve Altay önünde de ilk golleri yemesine karşın 3'er puanla sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı yönetiminde ise son iki sezonda toplam 13 maçta geri dönüşe imza atıp puan almayı başardı.

Cornelius pes etmiyor!

Trabzonspor'un geri dönüşlerinde Cornelius attığı gollerle ön plana çıkıyor. Danimarkalı golcü geriye düştükleri 8 maçın 4'ünde rakip fileleri sarsmayı başardı. Trabzonspor 8 karşılaşmada 14 gol atarken, 28 yaşındaki oyuncu da Süper Lig'de kaydettiği 11 golün 5'ini bu seride ağlara gönderdi.



