Trabzonspor'dan Kaan Ayhan ısrarı! Son bir hamle
Süper Lig'de lider durumda bulunan ve transferleriyle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, savunmaya yerli transferi için Kaan Ayhan hamlesi geldi. Uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Trabzonspor'un en kısa zamanda transferi netleştirmesi bekleniyor.
Trabzonspor transfer sezonunun bitimine iki gün kala Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için son bir hamle daha yapma kararı aldı. Takvim'in derlediği habere göre bordo-mavili takım Sassuolo kulübüyle bir görüşme daha yaparak oyuncunun transferi için son dakikada sonuçlandırmaya çalışacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Kaan Ayhan için daha önce 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Trabzonspor'un son teklifinde fiyat artırımı yapıp yapmadığı ise netlik kazanmadı. Kulüplerin fiyat pazarlığını uzun vadeli taksitler üzerinden sürdürdüğü ifade edildi.