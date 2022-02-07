Trabzonspor transfer sezonunun bitimine iki gün kala Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için son bir hamle daha yapma kararı aldı. Takvim'in derlediği habere göre bordo-mavili takım Sassuolo kulübüyle bir görüşme daha yaparak oyuncunun transferi için son dakikada sonuçlandırmaya çalışacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Kaan Ayhan için daha önce 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Trabzonspor'un son teklifinde fiyat artırımı yapıp yapmadığı ise netlik kazanmadı. Kulüplerin fiyat pazarlığını uzun vadeli taksitler üzerinden sürdürdüğü ifade edildi.







