Karadeniz ekibinde önceki akşam flaş bir kararla Nijeryalı yıldız John Obi Mikel ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli oyuncu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı tedirgin olduğunu belirtmiş ve "Bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Sezon iptal edilmeli" demişti. Önceki akşam da Bordo-Mavililer, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Mikel'in menaceri Necdet Ergezen de yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. 'Alacağı yok' Ergezen, "Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını sonrası Avrupa'daki sınırların kapanması ve İngiltere'deki tedbirlerden dolayı Mikel, ailesi için huzursuz oldu. 'Aklım orada. Onları düşünüyorum ve yanlarında olmam gerekiyor' ifadelerini kullanınca biz de süreci başlattık. Yönetim de bu durumu normal karşıladı ve helalleşerek ayrıldık. Kendisinin hiçbir alacağı yok" dedi.