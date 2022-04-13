Trabzonpor, ligin 33. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek ve bu sezon 11. kez bir İstanbul takımıyla karşılaşmış olacak. Geride kalan 10 maçta Bordo-Mavililer'in İstanbul takımları karşısında ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi İstanbullu rakiplerine bu sezon hiç kaybetmedi, 6galibiyet, 4beraberlik aldı. Bordo-Mavililer bu seride deplasmanda daha başarılı sonuçlar elde etti.

İçeride 2 galibiyet

Trabzonspor evinde İstanbul takımlarına karşı bu sezon yaptığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-Mavililer evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe ’yi ise 3-1 mağlup etti. Başakşehirile0-0, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Kasımpaşa’yı 1-0yenmişti.