Trabzonspor stoper transferinde kritik virajda... Özellikle son 1 aylık periyotta pek çok isimle görüşen ancak bir türlü mutlu sona ulaşamayan Bordo-Mavililer, artık bu işi bitirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da sağ stoperin Avusturya kampına gelmesini dört gözle bekliyor. Rotayı İngiltere’ye çeviren Fırtına, Axel Tuanzebe ve Jannik Vestergaard için nabız yoklaması yapmıştı. Danimarkalı Vestergaard için Leicester City çok yüksek taleplerde bulunurken, Tuanzebe ismi ağırlık kazandı. Manchester United’ın 24 yaşındaki stoperini kadroya kazandırmak isteyen Karadeniz ekibi, İngiltere’ye çıkarma yapacak. Bordo-Mavili kulübün yetkilileri, burada hem oyuncu tarafı hem de kulüple yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

2 kulüpte oynadı...

Fırtına, Şampiyonlar Ligi kozuyla transferi bitirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon önce Aston Villa, ardından Napoli’de kiralık olarak forma giyen 1.85 boyundaki Tuanzebe, artık düzenli olarak forma giyeceği bir yerde oynamayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği Kongo asıllı İngiliz yıldızın transferi, bir kaç gün içinde netlik kazanacak.