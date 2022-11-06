Süper Lig 'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi. Bordo-Mavililer 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamazken taraftarı önünde sadece 2 puan kaybetmedi, 2 yıldızını da kaybetti.

Uzatma anlarında...

Mücadeleye ceza sınırında çıkan Anastosias Bakasetas ile Trezeguet, Fırtına'nın iki golünü atsa da karşılaşmanın 11 dakikalık uzatma bölümünün son anlarında iki oyuncu da birer dakika arayla sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Dünya Kupası arasına girdiler!

İki yıldız da gelecek hafta Başkent'te oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında görev yapamayacak. Böylece iki oyuncu da Dünya Kupası arasına şimdiden başlayacaklar.







