Trabzonspor’dan iki farklı performans

Spor Toto Süper Lig’de ilk 7 haftalık bölümde topladığı 10 puanın 9’unu evinde hanesine yazdırarak tarihinde son 31 sezonun en iyi iç saha performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, deplasmanda ise 1 puan topladı. Bordo-mavililer bu sonuçların ardından ligin en kötü dış saha performansına sahip takımından biri oldu.

Süper Lig’de ilk 7 haftalık bölümde 10 puan toplayan Trabzonspor, 9 puanı evinde oynadığı maçlarda hanesine yazdırarak aynı dönemde aynı puan topladığı 2000-01, 2005-06, 2010-11 ve 2013-14 sezonlarıyla birlikte son 31 sezonda iç sahada en çok puan topladığı döneme ulaştı. 7’nci haftalar itibariyle en son 1987-88 sezonunda iç sahada 12 puan toplayan ve evindeki en iyi performanslardan birini sergileyen bordo-mavililer, deplasmanda ise sınıfta kaldı.

DEPLASMANDA LİGİN EN KÖTÜLERİNDEN

Bu sezon evinde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 9 puan yazdıran Trabzonspor, deplasmanda ise 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Dış sahada MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, Medipol Başakşehir’e 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a ise 1-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor, 7’nci hafta itibariyle deplasmanda topladığı 1 puanla 0 puanlı Akhisarspor’dan sonra en kötü dış saha performansı sergileyen takım oldu.

LİGE SON YILLARIN EN İYİ BAŞLANGICI

Bu arada Trabzonspor, Süper Lig’de 7’nci haftalar itibariyle son 4 sezonda en çok puan topladığı ikinci dönemi yaşıyor. Cumartesi akşamı sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup ederek puanını 10’a yükselten bordo-mavili ekip, 7’nci haftalar baz alındığında 13 puan topladığı 2013-14 sezonun ardından 10 puanlı 2015-16 sezonuyla birlikte son 4 yılda en iyi ikinci performansını sergiledi.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)