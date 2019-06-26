Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-Mavili kulüp Eskişehirspor'dan Mehmet Feyzi Yıldırım ve Mehmet Özcan'ı gündemine aldı. İki futbolcu için Kırmızı-Siyahlı kulüpler görüşmeler devam ediyor.

Mehmet Feyzi tam bir joker!

23 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım sağ bek pozisyonundü görev alıyor. Ayrıca sağ ve sol kanatta da görev alabilen genç oyuncu, bu sezon 29 maçta forma şansı bularak, 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Mehmet Feyzi Yıldırım'ı devre arasından Süper Lig kulüpleri istemesine rağmen takımını zor durumda bırakmamak için ayrılmamıştı.

Mehmet Özcan'ın talibi çok!

Trabzonspor'un Eskişehirspor'dan istediği Mehmet Özcan'ın peşinde ise bir çok kulüp buluyunyor. Bordo-Mavili takım geleceğe yatırım olarak bu iki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

20 yaşındaki Mehmet Özcan ise bu sezon Eskişehirspor formasıyla 34 maça çıkmıştı.

Bu arada iki futbolcuyla Almanya ekipleri de yakından ilgileniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel