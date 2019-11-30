Trabzonspor’dan iç sahada Galatasaray’a geçit yok!

Trabzonspor, 18 Aralık 2016’da açılan Medical Park Stadyumu’nda rakiplerine cehennemi yaşatırken Fırtına’nın ezeli rakiplerinden Galatasaray da henüz Akyazı’dan puanla çıkamadı.

Medical Park’ta, Sarı- Kırmızılılar’ı 3 kez konuk eden Karadeniz devi, rakibini her seferinde eli boş gönderdi. Aslan’ı 2016-17’de 2-0, 2017-18’de 2-1 deviren Fırtına, Akyazı’daki son maçta ise rakibini 4-0 gibi rahat bir skorla geçti.

Biletler tamamen bitti

Kendi sahasında Galatasaray’a karşı üstünlüğü bulunan Karadeniz devi bu serisini sürdürmeyi hedeflerken, Bordo-Mavili taraftarlar da şölene hazırlanıyor. Önceki gün oynanan Getafe maçına fazla ilgi göstermeyen Trabzonsporlu futbolseverler, yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasında Medical Park Stadyumu’nu tamamen dolduracak. Satışa çıkan biletleri saatler içerisinde tüketen Bordo-Mavililer, özellikle 3 senedir olduğu gibi yine Akyazı’yı, Aslan’a dar etmeyi hedefliyor.