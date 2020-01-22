Sezonun ilk yarısının bitiminde Trabzonspor teknik direktör Ünal Karaman ile sürpriz bir şekilde yolları ayırmıştı. Bordo-Mavililer, yeni bir teknik adamla anlaşmak yerine, alt yapısından yetişen, eski takım kaptanları ve Ünal Karaman’ın da yardımcılığını yapan antrenör Hüseyin Çimşir’i göreve getirmişti. 40 yaşındaki futbol adamı, ilk maçında kupada Denizlispor’u 2-0’la geçip güzel bir başlangıç yapmıştı. Ardından da Çimşir ilk lig mücadelesinde Kasımpaşa önünde alınan 6-0’lık galibiyetle moral bulmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Trabzonspor Yönetimi, Çimşir ile sözleşme imzaladı. Yönetim 1.5 yıllık anlaşmaya varılan genç teknik adam ile yapılan sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Karaman’dan az alacak

KAP’a gönderilen yazıda, Hüseyin Çimşir’in, sezon sonuna kadar 250 bin TL alacağı kaydedildi. Bordo-Mavililer önümüzdeki sezon için genç teknik adama 3 milyon 500 bin TL ödeneceğini açıkladı. Trabzonspor Yönetimi sezon başında sözleşme yenilediği Ünal Karaman ile yıllığı 4 milyon 500 bin TL’den 2 sezonluk anlaşma yapmıştı. Çimşir, önümüzdeki sezon için Karaman’dan 1 milyon TL daha az alacak.