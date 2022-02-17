Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri... Bordo-Mavili kulüp Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biterek Brentford'a dönecek Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Avcı'nın Halil'i beğendiği ve gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Brentford vermedi!

Bu sezon Galatasaray performansı tartışılan ve 24 maçta 3 gol atan Halil Dervişoğlu Milli Takım'da ise 5 maçta 3 golle yıldızlaşmıştı. 22 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon ise yarım sezon kiralık geldiği Galatasaray'da 12 maçta 3 gol atarak A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Devre arasında Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istedi ancak İngiliz kulübe sezon sonu görüşelim dönüşü yaptı.









Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyor

Halil Dervişoğlu'nu sezon başında Fenerbahçe'de istemiş ancak genç forvet tercihini Fatih Terimli Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Halil'le Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği gelen haberler arasında...

Halil Dervişoğlu'nun Brentford transferi öncesinde de ismi Trabzonspor'la anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Halil'in sezon sonunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

Yakup Çınar - Fanatik Özel