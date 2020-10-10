Trabzonspor'dan hakem protestosu
Süper Lig'e verilen milli ara nedeniyle Trabzonspor maç kondisyonunu kaybetmemek için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Bordo Mavili ekip başlama vuruşunda topu BB Erzurumspor'a göndererek 1 dakika boyunca hareketsiz bekleyerek hakemlere tepki gösterdi.
Lige istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek adına Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bugün hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Bordo Mavili ekip aşlama vuruşunda topu BB Erzurumspor'a göndererek 1 dakika boyunca hareketsiz bekleyerek hakemlere tepki gösterdi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1314913943060652032