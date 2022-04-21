Trabzonspor ’un Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında evinde ağırladığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasında, maçın tek golünü atan Cornelius’a ikizi kadar benzeyen gizemli taraftar sosyal medyada merak uyandırdı. Arkadaşlarıyla birlikte maçı tribünlerde izleyen ve Cornelius’a benzerliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Hollandalı Meine Kiewiet’in görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Andreas Cornelius’a benzerliği nedeniyle taraftarların büyük ilgisini gören Kiewiet, ikizi kadar benzediği golcü Cornelius ile Trabzonspor Tesisleri’nde buluştu.

‘HERKES CORNELIUS DEĞİL MİSİN DİYE SORUYOR’

Trabzonspor Kulübü, birbirlerine tıpa tıp benzeyen ikilinin buluşma anının görüntülerini, “Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa o da iki Cornelius'tur” notuyla sosyal medyada paylaştı. Trabzonspor’un paylaştığı videoda sohbet eden ikiliden Meine Kiewiet, “Gol attığında ismini gösterip bağırdılar ve sonra arkadaşım beni kameraya çekti. Birden herkes ‘bu o’ demeye başladı. Sonra birçok özel mesaj almaya başladım. Bu çok çılgınca. Hepsi Türk yeni takipçiler kazandım. Şehirde gezerken herkes ‘sen Cornelius değil misin’ diye soruyor, herkes bana bakıyor” dedi.

CORNELIUS: YENİ KARDEŞİM

Cornelius, salonda idman yapan Bakasetas, Yusuf ve Dorukhan’a ‘yeni kardeşim, onu yeni buldum’ diye seslendi. Neşeli geçen sohbetin ardından Cornelius, kendisine ikizi kadar benzeyen Kiewiet’e imzalı forma hediye etti.

DHA