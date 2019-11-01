Trabzonspor’dan Göztepe’ye farklı 11

Trabzonspor’da teknik heyet, Göztepe maçında yine bazı değişikliklere gidiyor...

Karadeniz temsilcisinin kurmayları, sahalara dönen ve sakatlığını tamamen atlatan Obi Mikel ile birlikte Abdulkadir Parmak’ı yeniden 11’e monte etme niyetinde. Bu durumda öncelikle Kamil Ahmet’in tekrar kulübedeki yerini alması bekleniyor.

Sörloth’u tek forvet olarak kullanıp arkasını kalabalık tutacak olan Ünal Karaman, son kararını ise bugün yapılacak olan taktik antrenmandan sonra verecek.

Bu arada Fırtına’nın kurmaylarının rakip Göztepe konusunda oyuncuları uyardığı ve “Rakibin son durumu sizi yanıltmasın. Bizim gibi flaş bir takım karşısında iyi oyunla dikkat çekmek isteyeceklerdir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.