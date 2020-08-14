Trabzonspor’dan Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen Galatasaray Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü’nün 2 futbolcusunda Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa süre içerisinde futbolcularının sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



