Trabzonspor’dan Galatasaray’a 'geçmiş olsun' mesajı

Trabzonspor Kulübü, futbol takımından bir personelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübünde yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir çalışanda pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Galatasaray’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.