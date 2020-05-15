Trabzonspor’dan Galatasaray’a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, futbol takımından bir personelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

15 Mayıs 2020, Cuma 15:14 Son Güncelleme:
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Trabzonspor’dan Galatasaray’a 'geçmiş olsun' mesajı

Trabzonspor Kulübü, futbol takımından bir personelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübünde yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir çalışanda pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Galatasaray’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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