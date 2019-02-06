Trabzonspor'dan Galatasaray maçı için 3 rotasyon

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, pazar günü oynayacakları zorlu Galatasaray maçı öncesi çıktıkları Ümraniyespor maçında 3 ismi dinlendirdi. Ankaragücü mücadelesinde 11’de sahaya çıkan Rodallega, Toure ve Abdulkadir Parmak yedek kulübesindeydi.

06 Şubat 2019, Çarşamba 06:19
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Trabzonspor'dan Galatasaray maçı için 3 rotasyon

Ligde pazar günü Galatasaray’a konuk olacak Trabzonspor, Ümraniye karşısına çıkarken bu maçı da düşünerek 3 ismi dinlendirme yoluna gitti. Bordo-Mavililer, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ettikleri lig maçının 11’ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Kaleci Uğurcan ile Novak sakatlıkları nedeniyle oynayamadı. Uğurcan’ın yerine Arda, Novak’ın bölgesinde ise İbanez forma giydi.

Teknik direktör Ünal Karaman, stoper Zargo Toure, orta saha Abdülkadir Parmak ve forvet Rodallega’yı ise kritik derbiyi düşünerek yedek bıraktı. Bu isimlerin yerine Hosseini, Amiri ve Batuhan oynadı. Ancak ilk yarıda Batuhan sakatlanınca Abdülkadir 27’de oyuna girdi. Rodallega da 61’de Amiri ile değişti. 

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