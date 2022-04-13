Trabzonspor'dan flaş transfer harekatı!
Spor Toto Süper Lig'in liderlik koltuğuna demir atan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, şampiyonluğunu erken ilan etme hesapları yaparken aynı zamanda gelecek sezon kadro çalışmalarına da ağırlık verdi. Takıma, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden yeni futbolcular transfer etmeyi hedefleyen bordo mavililer, dünya basınında yer almaya başladı.
Trabzonspor 'da gelecek sezon için transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz günlerde transfer değerlendirmesi için toplanıp planlama yapmıştı.
Avcı'nın talimatları doğrultusunda İhsan Derelioğlu önderliğindeki scout ekibi Fransa ve Almanya başta olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu takip edilen bölgeler arasında sol bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattı öncelikler arasında yer alıyor. (Sabah)