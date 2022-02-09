Sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , maçın biletleriyle ilgili resmi hesabından açıklama yaptı. Bordo-Mavililer, karaborsa bilet satışı yapıldığını tespit etiklerini ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

13 Şubat, Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin olarak kanuna aykırı bir şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında 6222 sayılı yasanın 15/6 maddesine muhalefet sebebiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Karaborsa bilet satışı yapan kişi ve platformlardan bilet alınmamasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz.

Taraftarlarımız, kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı hukuki işlem başlatabilmesi için info@trabzonspor.org.tr adresine mail atarak geribildirimde bulunabilirler.



