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Trabzonspor'dan flaş Konyaspor açıklaması

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın biletleriyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

09 Şubat 2022, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan flaş Konyaspor açıklaması

Sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , maçın biletleriyle ilgili resmi hesabından açıklama yaptı. Bordo-Mavililer, karaborsa bilet satışı yapıldığını tespit etiklerini ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

13 Şubat, Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin olarak kanuna aykırı bir şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında 6222 sayılı yasanın 15/6 maddesine muhalefet sebebiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Karaborsa bilet satışı yapan kişi ve platformlardan bilet alınmamasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz.

Taraftarlarımız, kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı hukuki işlem başlatabilmesi için info@trabzonspor.org.tr adresine mail atarak geribildirimde bulunabilirler.


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