Trabzonspor'dan flaş karar: Kombine satışı durduruldu!
Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan Trabzonspor'dan flaş karar... Bordo-Mavililer'in, Medical Park Stadyumu'ndaki maçlara olan yoğun ilgi sonrasında kombine satışlarını durdurduğu, her maç için ayrı bilet satacağı iddia edildi.
Süper Lig 'in lideri Trabzonspor ’da şampiyonluk yolunda maç biletlerine yoğun ilgi sonrası kombine için de binlerce taraftarın talebi devam ediyordu.
61saat'in haberine göre; Medical Park Stadyumu'ndaki maçlara gösterilen yoğun ilgi sonrasında Trabzonspor’un kombine satışlarını durdurduğu ve artık her maç için ayrı bilet satışına devam edeceği öğrenildi.