Süper Lig 'in lideri Trabzonspor ’da şampiyonluk yolunda maç biletlerine yoğun ilgi sonrası kombine için de binlerce taraftarın talebi devam ediyordu.

61saat'in haberine göre; Medical Park Stadyumu'ndaki maçlara gösterilen yoğun ilgi sonrasında Trabzonspor’un kombine satışlarını durdurduğu ve artık her maç için ayrı bilet satışına devam edeceği öğrenildi.



