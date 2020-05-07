Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasının ardından, yeniden antrenmanlara başlamıştı.

Trabzonspor Kulübü, futbolcu ve teknik heyete yapılan coronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını belirterek, yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlanacağını açıkladı. Karadeniz ekibinin, günde çift idmanla ile kalan 8 maça hazırlanacağı öğrenildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

A takımımız yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncularımız haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacaktır.

Ayrıca 15 gün içerisinde takımımızın bir hazırlık maçı oynaması planlanmaktadır. Takım bulunamaması halinde hazırlık maçı U19 takımımızla gerçekleştirilecektir."



