Trabzonspor'dan flaş Hüseyin Çimşir kararı!

Son dakika haberi: Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

01 Ocak 2020, Çarşamba 15:37 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan flaş Hüseyin Çimşir kararı!

Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimin takımın devre arası performansını görmek istediği ifade ediliyor.

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak’ta başlayacak. Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran bordo-mavili ekip, ikinci yarının hazırlıklarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

Karaman’ın yardımcılığını yapan Trabzonspor'un eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmezse takımın başında yer alacak.

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