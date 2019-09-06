Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe’nin, Ergenekon Davası’nın kararının ardından yaptığı açıklamaya cevap verdi:

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere; İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Davası’nın gerekçeli kararını önceki gün açıklamıştır. Ancak; ülkemizin istikbali ve istiklalini doğrudan etkileyen bu konuyu bile Fenerbahçe Kulübü’nün istismar ederek kendisiyle ilişkilendirdiği, 3 Temmuz süreci ve devamında yaşananlar üzerinden ‘suçsuzluk’ algısı yaratma gayretinde olduğu görülmüştür.”

Şampiyonluğumuz tescillendi

“Tekrar hatırlatmak gerekirse; Türkiye’deki sportif yargılamalar neticesinde ilgili kulübün şike - teşvik eylemlerinde bulunduğu ve yöneticilerinin şike yaptığı kesinleşmiştir! Ayrıca uluslararası alanda futbolu düzenleyen kurumların başında gelen UEFA ve CAS sportif yargılamalar neticesinde ilgili kulübün şike teşvik eylemlerinde bulunduğuna kesin olarak hükmetmiş ve uluslararası müsabakalardan men ederek başta Fenerbahçe olmak üzere diğer kulüplere de cezai yaptırımlar uygulamıştır! Gerek yurt içi gerekse yurt dışında verilen kararlarla 20102011 şampiyonluğumuz sayısız kez tescillenmiştir. Hal böyleyken, mesela ilgili kulüp, UEFA’nın ‘Fenerbahçe 8 maçta şike yapmıştır’ kararına yönelik tek kelime açıklamada bulunmamıştır.”

‘Şike cezasını çektik’

Fenerbahçe Kulübü, daha birkaç ay önceki CAS duruşmasında bile, “Şike cezalarını çektik. Bize daha ceza vermeyin” savunması yapmıştır. Tüm dünya, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin ceza yargılamalarında bile şike belgelerini inkar etmediğini, “Evet bu konuşmalar benim” diyerek tapeleri kabul ettiğini ve “Bize kumpas kurdular” dedikleri hainlerle yıllarca beraber yürüdüklerini çok iyi bilmektedir!

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