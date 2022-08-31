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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı: Maxi Gomez'le anlaştılar!

Transfer çalışmalarında gaza basan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve büyük oranda el sıkıştığı Maxi Gomez'le anlaştı. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre; Trabzonspor, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Uruguaylı golcünün de 3+1 yıllık sözleşmeye 'evet' dediği kaydedildi.

31 Ağustos 2022, Çarşamba 23:19 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı: Maxi Gomez'le anlaştılar!

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor transferde gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri ve oyuncu izleme ekibinin raporlarıyla çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için flaş bir iddia geldi.

Cornelius'un parasına...

Andreas Cornelius'u yaklaşık 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a gönderen Fırtına'nın forvet transferi için Fenerbahçe 'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Maxi Gomez'le anlaştığı iddia edildi. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Yarın Türkiye'ye gelecek

Uruguaylı golcüyle de 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Trabzonspor'un yarın sabah saatlerinde Maxi Gomez'i, Türkiye'ye getireceği öne sürüldü.

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