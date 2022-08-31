Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı: Maxi Gomez'le anlaştılar!
Transfer çalışmalarında gaza basan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve büyük oranda el sıkıştığı Maxi Gomez'le anlaştı. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre; Trabzonspor, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Uruguaylı golcünün de 3+1 yıllık sözleşmeye 'evet' dediği kaydedildi.
Yeni sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor transferde gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri ve oyuncu izleme ekibinin raporlarıyla çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için flaş bir iddia geldi.
Cornelius'un parasına...
Andreas Cornelius'u yaklaşık 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a gönderen Fırtına'nın forvet transferi için Fenerbahçe 'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Maxi Gomez'le anlaştığı iddia edildi. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.
Yarın Türkiye'ye gelecek
Uruguaylı golcüyle de 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Trabzonspor'un yarın sabah saatlerinde Maxi Gomez'i, Türkiye'ye getireceği öne sürüldü.