Yeni sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor transferde gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri ve oyuncu izleme ekibinin raporlarıyla çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için flaş bir iddia geldi.

Cornelius'un parasına...

Andreas Cornelius'u yaklaşık 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a gönderen Fırtına'nın forvet transferi için Fenerbahçe 'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Maxi Gomez'le anlaştığı iddia edildi. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Yarın Türkiye'ye gelecek

Uruguaylı golcüyle de 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Trabzonspor'un yarın sabah saatlerinde Maxi Gomez'i, Türkiye'ye getireceği öne sürüldü.