MENÜ

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt!

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz açıklamasına Trabzonspor'dan Zeus Sunağı'nın Berlin’de müzede sergilenmesine atıfta bulunan bir yanıt geldi.

29 Nisan 2022, Cuma 00:43 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt!

Fenerbahçe Kulübü, akşam saatlerinde Trabzonspor 'a karşı 3 Temmuz göndermeli bir açıklama paylaşmıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması için tıklayın

Fenerbahçe'nin bu açıklamasının ardından Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bordo-Mavili ekip "Bergama’dan çalınan Zeus Sunağı Berlin’de bir müzede sergileniyor. Ancak bu, onun çalıntı olduğu, gerçek sahibinin ise Anadolu toprakları olduğu ve çalanın da hırsız olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecek!" ifadelerini kullandı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...