Transfer dönemi Avrupa'da kapanmış olsa da Türkiye'de halen devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor ise uçakları bir bir indirmeyi sürdürürken sürpriz hamleler ile de spor kamuoyunu şaşırtıyor.

Transferin perde arkası

Neredeyse 1 aydır Fenerbahçe ’nin bitirmeye çalıştığı Maxi Gomez, 36 saatlik bir operasyonla Bordo-Mavili formayı giydi. Yıldız golcünün rotasını değiştirmesini sağlayan müthiş operasyonun detayları ise ortaya çıktı.





Operasyon tam olarak bu şekilde gerçekleşti: Cornelius, ayrılık düşüncesi sonrasındaki nihai kararını bildirince yönetim pazartesi günü harekete geçti. Aralarında Maxi Gomez’in de yer aldığı 3 oyuncu için düğmeye basıldı. Daha önce Marc Bartra transferinde de aracı olan bir İspanyol işadamı aracılığıyla pazartesi günü Valencia’ya şartlar soruldu. İspanyollar, 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Bordo-Mavililer, salı günü “Tek teklifimiz var; 3 milyon Euro” önerisiyle tekrar kapı çaldı. 24 saat geçmeden teklife onay geldi. Ancak onların şartı da bonservis bedelinin maksimum 3 taksitte ödenmesiydi.





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Ardından taraflar oyuncu ve temsilcileriyle birkaç saat süren pazarlıklar yaparak, çarşamba günü öğle saatlerinde transferi resmileştirdiler. Cornelius’un Kopenhag’a transferinin duyurulmasının ardından Maxi Gomez’in Türkiye’ye seyahat programı planlandı. Uruguaylı yıldız, 2 günlük bir transfer trafiği sonrası Türkiye’ye adım atmış oldu.

Maxi Gomez: Çok mutluyum!

Bordo Mavili ekibin yeni transferi Maxi Gomez ise Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Trabzonspor’a imza attığı için de çok keyifli ve mutlu hissettiğini dile getirdi. “Trabzonspor’a imza attığım için çok sevinçliyim. Umarım takımıma en kısa sürede adapte olup büyük katkılar veririm” dedi.

Ağaoğlu: Biraz sessiz bitirdik

Gomez’i İstanbul’da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı. Başkan Ağaoğlu, Gomez ile birlikte poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. “Hayırlı olsun” diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, “Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz” dedi. Fenerbahçe’nin Gomez’e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, “Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık” ifadelerini kullandı.









Fenerbahçe'ye gönderme

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez'i kadrosuna katan Bordo Mavili ekibin paylaşımı ise büyük yankı uyandırdı. Bordo Mavili ekip paylaşımında, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." ifadelerini kullanarak transferde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Bu video kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.





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