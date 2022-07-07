Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu’nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullanarak 5 yıldızlı logonun kullanılmasını talep etmişti.

Bu açıklama sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırırken Trabzonspor 'dan flaş bir yanıt geldi. Süper Lig 'in başlamasına az bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürürken sosyal medyada rekabet şimdiden başlamış durumda. Ligin son şampiyonu Trabzonspor sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu.









Bordo Mavili ekip sosyal medya ifadelerinden şu ifadelere yer verdi:

Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme:

Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı.







