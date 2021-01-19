Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; 17 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'dan oynama garantisi istedi.

Hatırlanacağı üzere geçen sezonun son maçında Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubandını kendi elleriyle taktığı Ömer Faruk Beyaz daha sonra istenilen performansı gösterememişti. Sportif direktör Belözoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada genç oyuncu için "En büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi. En genç kaptan olarak hep hatırlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ömer Faruk Beyaz'a büyük tepki göstermişti.

Sarı Lacivertliler'de kadro dışı kalan oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.







