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Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a transfer teklifi

Trabzonspor transfer haberi... Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz için kiralama teklifinde bulundu.

19 Ocak 2021, Salı 20:24 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a transfer teklifi

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; 17 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'dan oynama garantisi istedi.

Hatırlanacağı üzere geçen sezonun son maçında Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubandını kendi elleriyle taktığı Ömer Faruk Beyaz daha sonra istenilen performansı gösterememişti. Sportif direktör Belözoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada genç oyuncu için "En büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi. En genç kaptan olarak hep hatırlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ömer Faruk Beyaz'a büyük tepki göstermişti.

Sarı Lacivertliler'de kadro dışı kalan oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.


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