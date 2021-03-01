Trabzonspor, Fenerbahçe maçında Bakasetas ile Valencia arasında yaşanan penaltı pozisyonunu gündeminden düşürmüyor. Bordo-Mavili kulüp bu pozisyonda penaltı kararı vermeyen Yaşar Kemal Uğurlu'yu bundan sonraki maçlarında istemediklerini MHK yönetimine iletti.

"Yaşar Kemal Uğurlu'yu istemiyoruz"

Trabzonspor yönetimi MHK ile iletişime geçerek "Bundan sonra Yaşar Kemal Uğurlu'yu Trabzon'da istemiyoruz, nasıl ki Fırat Aydınus Gaziantep - Trabzonspor maçından bu yana Trabzon maçlarına gelemiyorsa, bundan sonra da Yaşar Kemal Uğurlu da bizim maçlarda olmasın" şeklinde ültimaton verdi.

MHK iki hakeme de görev vermedi!

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre; Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görev alan orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'ı kuruslu buldu. MHK, Bakesatas'ın penaltı pozisyonunda Yaşar Kemal Uğurlu'nun ciddi kusurlu olduğunu ancak en azından VAR uyarısı ile Cüneyt Çakır'ın, Uğurlu'ya davette bulunması gerektiğini ama bunun yapılmadığını bu nedenle bu hafta iki hakeme de görev verilmediğini Trabzonspor yönetimine iletti.

FANATİK ÖZEL