Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe 'yi ağırlayacak olan olan Trabzonspor , iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek.

663 gündür yenilmiyor

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor 'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 663 günlük sürede hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, iç sahada en fazla puan toplayan takımların başında geldi. Karadeniz ekibi, bu sezon ise ligde taraftarı önünde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer iç sahada 31 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)