Piyasadaki yerli sol beklerin teknik heyet tarafından yetersiz görülmesi nedeniyle rotayı yeniden yabancıya çeviren Trabzonspor ’da, Alioski gündemdeki oyunculardan biri... Yönetimin aylar önce ilk teması kurduğu Kuzey Makedonyalı futbolcu, çok yüksek taleplerde bulunmuştu. Aradan geçen süreçte Alioski’nin menaceri pek çok kulüple görüştü ancak Avrupa’dan beklediği teklifi alamadı. Bunun üzerine Trabzonspor tekrar hamlede bulundu. Leeds United ile sözleşmesi biten Alioski’ye, Bruno Peres tarifesi uygulanacak. Roma’nın sağ bekini 1.2 milyon Euro yıllık ücret artı 500 bin Euro imza parası karşılığında renklerine bağlayan Fırtına, aynı öneriyi Alioski’ye sunacak.

Teklif yapan çok

Zaman zaman adı Galatasaray ve Fenerbahçe ’yle anılan Alioski ile kulübü Leeds’in de sözleşme uzatma hamlesi yapacağı konuşuluyor. Ayrıca 29 yaşındaki sol beke, Rusya’dan CSKA Moskova’nın teklifi var. Trabzonspor, toplamda yıllık 1.7 milyon Euro’yu bulan teklifi yapacak ve beklemeye geçecek.