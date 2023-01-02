Ara transfer döneminde en az 3-4 oyuncuyla yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor , gidenlerin durumuna göre transfer yapacak. Öncelikle kanat rotasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Karagümrük maçında Visca’nın köprücük kemiğinin kırılması planları bozarken, yerine hemen arayışlar başladı. Karadeniz ekibi ilk etapta yerli isimlere yönelecek. Daha önce 2 kez kapıdan dönen Efecan Karaca, Westerlo forması giyen Halil Akbunar ve Başakşehir’den Serdar Gürler gündemde. Radara takılan son oyuncu; Doğukan Sinik

Takas formülü...

Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Antalyaspor’dan Hull City’ye giden 23 yaşındaki Milli futbolcu, şartların oluşması halinde kiralanabilir. İngiltere’de uyum sorunu çeken ve Championship’te toplamda 343 dakika şans bulabilen Doğukan için takas formülü de devreye sokulacak.