Trabzonspor’dan Diyarbakırlı genç futbolculara anlamlı jest

Mont, forma ve diğer spor malzemelerinden oluşan kulübün lisanslı ürünleri, bordo-mavili kulüp tarafından Diyarbakır’a gönderilerek 2009 ve 2010 doğumlu futbolculardan oluşan 40 sporcuya dağıtıldı. Forma ve spor malzemelerini giyerek kulübün tesisleri önünde poz veren genç futbolcular, anlamlı davranışından dolayı Karadeniz ekibine teşekkür etti.

trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor ’a teşekkür mesajı

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve scout sorumlusu Fethi Türkoğlu başta olmak üzere Trabzonspor kulübüne ve Trabzon halkına teşekkür eden Diyarbakır Inter Akademi’nin açıklamasında bu davranışın iki şehir arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğine de dikkat çekildi. Açıklamada, “Özel bir futbol turnuvasına katılmak üzere gittiğimiz ülkemizin futbol şehri Trabzon’da bizi bağrına basarak her türlü ilgiyi gösteren ve daha sonra genç oyuncularımız için kulübün lisanslı ürünlerinden oluşan spor malzemelerini Diyarbakır’a kadar göndererek anlamlı jestte bulunan Trabzonspor’un bu davranışı bizleri son derece mutlu etmiştir. Trabzonspor Asbaşkanı sayın Ertuğrul Doğan, Fethi Türkoğlu hocamız başta olmak üzere Trabzon halkına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İHA