Spor Toto Süper Lig'de aldığı transfer yasağı nedeniyle devre arasında transfer yapamayan, bazı oyuncularla yollarını ayırmasının ardından kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor, kısıtlı kadrosuna rağmen Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor. Bu hedef doğrultusunda önemli bir yerde bulunan Karadeniz ekibi, sezon sonunda kendisini Avrupa'ya taşıyacak sıralamayı elde etmek istiyor.

Lisans alabilmek için 80 milyon TL'lik borcun ödenmesi gerekiyor

Trabzonspor'un, UEFA tarafından düzenlenen müsabakalarda yer alabilmesi için UEFA'nın belirlemiş olduğu, Kulüp Lisans ve FFP kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bordo-mavililer, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler olmak üzere 5 başlık altında toplanan kriterleri yerine getirmediği takdirde UEFA lisansı alamayacağı için Avrupa sahnesinde olmayacak ve yeni yasaklarla da karşı karşıya kalabilecek. Bordo-mavililerin bu lisansı alabilmesi için de ay sonuna kadar 80 milyon TL'ye yakın bir borç ödemesi yapması gerekiyor. Söz konusu borçların ödenmesiyle birlikte Trabzonspor bu konuda önemli bir mesafe almış olacak.

Sunum yapılmıştı

Geçtiğimiz aylarda UEFA'ya sunum yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA yetkililerine, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları icraatlar hakkında bilgi vermişti. Altyapıdan idari yapıya kadar birçok konuda geniş bir sunum yapan Ağaoğlu'nun bu sunumu UEFA yetkililerinin beğenisini kazansa da geçmiş yönetimlerin UEFA'ya vermiş oldukları 3 yıllık taahhütü yerine getirmemelerinden dolayıda sıkıntılı anlar yaşamıştı. Ağaoğlu, ceza kuruluna sevk edilmeden önce ise UEFA yetkililerinden 8 ay kendilerini izlemelerine talep etmişti.

Yönetim kaynak arayışını sürdürüyor

Trabzonspor Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada ise kaynak arayışını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sermaye arttırımından önemli bir gelir elde eden Karadeniz ekibi, yapılacak olan ilave kaynaklarla birlikte 80 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirerek önündeki engeli ortadan kaldırmayı planlıyor.

İHA