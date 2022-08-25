Süper Lig ’in son Şampiyonu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Montaster Lahtimi ve Jens Larsen’i transfer eden, Stefano Denswil’i bonservisini de alarak elinde tutan Trabzonspor ; iki Türk oyuncuyu daha renklerine bağlamak üzere... Karadeniz devi, Ahmetcan Kaplan’ı gönderdiği Ajax ile Naci Ünüvar’ı kiralama konusunda anlaştı. Sol kanatta forma giyen gurbetçi yıldızın, kısa süre içinde şehre gelerek imzayı atması ve takıma katılması bekleniyor.

Ligin Kralı geliyor...

İkinci bomba ise santrfor mevkiinde patlıyor. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da gösterdiği performansla ligin Gol Kralı olan Umut Bozok ile senelik 1 Milyon Euro artı bonus ödemesi karşılığında anlaşma sağlandı. Kulübü Lorient’le de el sıkışan Bordo-Mavililer, golcü oyuncuyu Türkiye’ye getirmek için harekete geçti. Umut Bozok’un hafta sonuna kadar Trabzon’da olması planlanıyor.







