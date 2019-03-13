Trabzonspor yönetimini zor sınavlar bekliyor. Bordo-Mavililer ilk olarak cuma günü CAS’taki duruşmaya katılacaklar. 2010-11 sezonunda şike yapıldığının Türkiye’de de tescil edildiği gerekçesiyle CAS’a başvuran Karadeniz ekibi duruşmada istediği sonucu almak istiyor.

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, “Hiçbir güç bizi bu haklı davamızdan geri döndüremez. Çalınan şampiyonluğumuzu geri alacağız” dedi. Trabzonspor yönetimi ayırca bu içinde, Avrupa kupalarına katılma yolunda men cezası almamak ve yeni bir transfer yasağı ile karılaşmamak için UEFA yetkilileri ile de bir araya gelecek. Bordo-Mavililer sermaye artırımından gelen 68 milyon lira ile UEFA’daki dosyaları kapatmaya çalışacak.

Bu arada İbanez 480 bin euroluk alacağı için kulübü TFF’ye şikayet etti. Trabzonspor, UEFA zirvesi öncesi bu krizi de çözmeye çalışacak.

Kaynak: Star