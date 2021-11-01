Trabzonspor , Çaykur Rizespor 'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine gelecek oyuncu için arayışlara başladı.

Taraftarlar Bongonda'yı istiyor

Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medya hesaplarından eski oyuncuları Theo Bongonda'yı yeniden takımda görmek istediklerine dair mesajlar attı. Bongonda da taraftarların attığı bu mesajları beğendi ve bir paylaşımda bulundu.

"Verdiğim sözü yerine getireceğim"

Bongonda, "Sevgili Trabzonspor fanatikleri; bana devam eden desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor performansı

2017-18 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetmişti.

Sözleşmesi devam ediyor

Şu anda Belçika ekibi Genk'te forma giyen ve sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 16 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Öte yandan, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da, Çaykur Rizespor maçı sonrası ocak ayını işaret etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zaten sezon başından beri bir planlamamız var. Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor. Her bölgeye isim bakıyoruz. Ancak Gervinho'nun sakatlığı sonrası bir kanat oyuncusu olacak gibi görünüyor" (Ajansspor)