Trabzonspor Süper Lig ’de sahasında Fenerbahçe ’yi 3 - 1 devirerek Puan sıralamasında zirveye yerleşti. Bordo mavili ekip 6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak ligin tek namağlup takımı oldu. Karadeniz fırtınasının dün Fenerbahçe karşısında aldığı 3 - 1'lik galibiyet sonrasında resmi Youtube hesabından “Birlikte çok güzel şeyler yaşayacağız.” isimli paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda Trabzon şehrinin kalbinin Trabzonspor'la attığına vurgu yapıldı.