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Trabzonspor'dan Bazoer atağı

Sağ stoper arayışını sürdüren Trabzonspor’un Vitesse ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu Bazoer'ı kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.

16 Temmuz 2022, Cumartesi 09:27 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Bazoer atağı

Trabzonspor sağ stoper arayışında rotasını sürpriz biçimde Riechedly Bazoer’e çevirdi. Belçikalı savunmacı Dedryck Boyata için bir süredir Hertha Berlin’le anlaşma zemini arayan ancak ilerleme kaydedemeyen bordo-mavililerin son olarak Bazoer’i listesine eklediği belirlendi.

Güncel pisaya değeri 5 milyon Euro!

Karadeniz ekibinin, Vitesse ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Bazoer’in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kadroya dahil edileceği vurgulandı.

6 KEZ HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI GİYDİ

Hollanda Milli Takımı’nın formasını 6 kez giyen Riechedly Bazoer geçen sezon Vitesse’de tam 45 karşılaşmaya çıktı. Rakip fileleri 2 kez sallarken, 4 defa da asist yapan başarılı futbolcu hiç kırmızı kart görmedi. 1.84 boyundaki Bazoer, Vitesse’den önce Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht’de top koşturmuştu. (Milliyet)


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