Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını açıklamıştı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, günlerdir herkesin beklediği, tahmin ettiği açıklamayı, paylaşmaktan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Ne yazık ki, Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği olarak, 2018-2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer alamayacağız." ifadesine yer verildi.

Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi harekete geçti ve basketbol branşında atılım yapma kararı aldı. Resmi siteden bu gelişme de duyuruldu.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

8 Aralık 2018 tarihinde olağan gündemle toplanan Yönetim Kurulumuz, kulübümüz bünyesindeki basketbol şubemizin daha aktif hale getirilmesine yönelik karar almıştır.

Bu kapsamda sadece U18 kategorisinde faaliyet gösteren alt yapımızda diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde takımlar oluşturulacak ve ilerleyen süreçte profesyonel ligde yarışacak bir basketbol takımının kurulması için de adımlar atılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur



