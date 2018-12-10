Trabzonspor’dan basketbol atağı

Trabzonspor basketbol takımı kuruluyor... Güven tazeleyen ve yönetimini yenileyerek 3 yıllık görev yetkisini alan Trabzonspor yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Bordo mavili yönetim basketbol alanında da atağa geçmeye hazırlanıyor. Trabzonspor bünyesinde yeni bir takım kuracak olan yönetim çalışmalara başladı bile.

Tamamen Trabzonspor’a bağlı olarak kurulacak Trabzonspor basketbol takımı, öncelikle altyapı yapılanmasını tamamlayacak. Kurulan bu yeni takımın mevcutta bulunan ve ligden çekilen Trabzonspor Basketle bir alakası olmadığı belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin bu hamlesi Trabzonsporlu basketbol severler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Haber61